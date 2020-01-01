Кельн - Фортуна 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

"Козлы" спаслись от поражения в матче Бундеслиги.

Кельн - Фортуна: видео голов Getty Images

В матче 27-го тура чемпионата Германии Кельн принимал Фортуну.

“Козлы“ практически проиграли этот поединок, проигрывая к концу встречи со счетом 0:2, однако голы Модеста и Кордоба за пять минут до финального свистка спасли команду он поражения.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кельн - Фортуна:

Кельн - Фортуна 2:2

Голы: Модест, 88, Кордоба, 90+1 - Караман, 41, Томми, 61

Кельн: Хорн - Эхизибуэ (Мере, 59), Борнов, Лейстнер (Теродде, 90), Каттенбах (Модест, 60) - Шкири, Эктор - Каинц (Рексбечай, 79), Ут, Якобс (Дрекслер, 60) - Кордоба

Фортуна: Кастенмайер - Йоргенсен, Хоффманн, Гиссельман - Циммерманн, Бодзек (Соботтка, 73), Моралес, Томми (Финк, 80) - Скжибски (Циммер, 62), Штогер (Касим, 80) - Караман (Хеннингс, 73)

Предупреждения: … - Лоботка.