Майнц - Лейпциг 0:5 видео голов и обзор матча Бундеслиги

"Быки" разгромили хозяев.

Майнц - Лейпциг: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 27-го тура чемпионата Германии РБ Лейпциг на выезде уничтожил Майнц.

“Быки“ сумели забить пять голов в ворота хозяев. Лидер Лейпцига Тимо Вернер внес огромный вклад в победу. Немецкий нападающий сумел оформить хет-трик. Кроме него, в поединке отличились Юссуф Поульсен и Марсель Забитцер.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Майнц - РБ Лейпциг 0:5

Голы: Вернер, 11, 48, 75, Поульсен, 23, Забитцер, 36

Майнц: Мюллер - Сен Жюст, Брума (Матета, 46), Ниахате - Баку, Фернандес (Латца, 74), Кунде Малонг (Баррейро, 61), Карикол – Боэтиюс (Авонийи, 61) - Онисво (Озтунали, 74), Куайсон

РБ Лейпциг: Гуляши - Клостерманн, Упамекано (Орбан, 60), Хальстенберг - Ольмо, Забитцер (Адамс, 60), Лаймер (Мукиеле, 42), Кампль (Вольф, 70), Нкунку (Лукман, 70) - Поульсен, Вернер

Предупреждения: Кунде Малонг, Брума, Сен Жюст - Забитцер, Упамекано, Вернер.