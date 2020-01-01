Лейпциг разгромил Майнц благодаря хет-трику Вернера

"Быки" вернулись в топ-4.

В рамках 27-го тура чемпионата Германии Майнц дома без шансов уступил Лейпцигу (0:5).

Главным героем матча стал Тимо Вернер, который оформил хет-трик. Также голами отметились Поульсен и Забитцер.

Майнц - РБ Лейпциг 0:5

Голы: Вернер, 11, 48, 75, Поульсен, 23, Забитцер, 36

Майнц: Мюллер - Сен Жюст, Брума (Матета, 46), Ниахате - Баку, Фернандес (Латца, 74), Кунде Малонг (Баррейро, 61), Карикол - Боэтиюс (Авонийи, 61) - Онисво (Озтунали, 74), Куайсон

РБ Лейпциг: Гуляши - Клостерманн, Упамекано (Орбан, 60), Хальстенберг - Ольмо, Забитцер (Адамс, 60), Лаймер (Мукиеле, 42), Кампль (Вольф, 70), Нкунку (Лукман, 70) - Поульсен, Вернер

Предупреждения: Кунде Малонг, Брума, Сен Жюст - Забитцер, Упамекано, Вернер.

Напомним, что в первом туре после возобновления чемпионата Германии Лейпциг потерял очки в матче с Фрайбургом.