Шальке - Аугсбург 0:3 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Гости не оставили шансов "горнякам".

Шальке - Аугсбург: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 27-го тура чемпионата Германии Аугсбург на выезде разгромил Шальке.

Счет в матче был открыт на шестой минуте благодаря голу Левена. Второй гол Аугсбург забил на 76-й минуте. Финальную точку в поединке поставил Кордова в компенсированное время ко второму тайму.

Аугсбург сумел прервать серию из четырех поражений, набрав 30 очков. Что касается Шальке, то команде не может выиграть уже на протяжение девяти матчей. В активе гельзенкирхенской команды 37 очков.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Шальке - Аугсбург 0:3

Голы: Левен, 6, Саренен-Базее, 76, Кордова, 90+1

Шальке: Шуберт - Кенни, Сане, Настасич, Ощипка - Маккени (Меркан, 73), Сердар (Кутуджу, 56) - Калиджури (Бужеллаб, 45), Шепф, Матондо (Раман, 76) - Грегорич.

Аугсбург: Люте - Фрамбергер, Эдвай, Удуохай, Макс - Хедира, Груэсо (Оксфорд, 83) - Рихтер, Левен (Моравек, 70), Варгас (Саренен-Базее, 59) - Нидерлехнер (Кордова, 83).

Предупреждения: Варгас, Груэсо