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Кариус хочет продолжить карьеру в Герте - Goal

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Немецкий голкипер может вернуться на родину.
Лорис Кариус
Лорис Кариус
Getty Images

Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус, который в начале мая расторгнул арендное соглашение с турецким Бешикташем, на данный момент находится не в расположении мерсисайдского клуба, а в родной Германии.

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"Красные" же вовсе не рассчитывают на 26-летнего немца и в летнее трансферное окно хотят от него избавиться. Сам же футболист рассчитывает возобновить карьеру в Бундеслиге. По информации Goal.com, Кариус хочет стать игроком Герты.

Отмечается, что Герта проявляет к нему интерес и собирается предложить голкиперу контракт.

В нынешнем сезоне Кариус отыграл за Бешикташ 32 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей.

Ранее сообщалось, что Герта объявила о назначении нового главного тренера.

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Теги: Лорис Кариус, Герта, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол
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