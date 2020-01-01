Бавария - Айнтрахт 5:2 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Бавария на своем поле уверенно обыграла Айнтрахт.

Бавария - Айнтрахт: обзор матча Getty Images

В матче 27-го тура чемпионата Германии Бавария в потрясающем матче обыграла Айнтрахт на своем поле.

Мюнхенцы уже к 46 минуты сделали счет 3:0, но дубль Хинтеррегера вернул франкфуртцев в борьбу за очки. Впрочем, впоследствии Бавария забила еще два гола и сняла все вопросы о победителе матча.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бундеслиги:

Бавария - Айнтрахт 5:2

Голы: Горецка, 17, Мюллер, 41, Левандовски, 46, Дэвис, 61, Хинтереггер, 74 (авт.) - Хинтереггер, 52, 55

Бавария: Нойер - Павар, Боатенг (Эрнандес, 73), Алаба, Дэвис - Киммих (Кюизанс, 86), Горецка - Коман (Зиркзее, 86), Мюллер, Перишич (Гнабри, 63) - Левандовски.



Айнтрахт: Трапп - Туре, Ильзанкер, Хинтереггер, Ндика (Чендлер, 46) - да Коста (Дурм, 76), Роде (Камада, 72), Фернандес, Костич - Гачинович (Соу, 71) - Силва (Дост, 76).

Предупреждение: Хинтереггер.