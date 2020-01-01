Падерборн - Хоффенхайм 1:1 видео голов и обзор матча Бундеслиги
Аутсайдеру чемпионата Германии удалось отобрать очки у соперника.
Хоффенхайм сыграл вничью с Падерборном в рамках 27 тура чемпионата Германии.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Хоффенхайм - Падерборн:
Падерборн - Хоффенхайм 1:1
Голы: Србени, 9 - Сков, 4
Падерборн: Цингерле - Дрегер (Янс, 81), Хюнемайер, Шонлау, Коллинс - Василиадис (Ястрембски, 82), Гжасула, Антви-Аджей - Прегер (Сабири, 81), Србены (Золински, 76), Холтманн (Мамба, 65)
Хоффенхайм: Бауманн - Кадержабек, Бичакчич, Хюбнер, Пош - Руди (Гейгер, 76), Гриллич - Сков, Баумгартнер, Цубер (Даббур, 63) - Бебу (Байер, 76)
Предупреждения: Василиадис, Гжасула, Србени
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