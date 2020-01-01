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Падерборн - Хоффенхайм 1:1 видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Аутсайдеру чемпионата Германии удалось отобрать очки у соперника.

Падерборн - Хоффенхайм: видео голов и обзор матча
Падерборн - Хоффенхайм: видео голов и обзор матча
Getty Images

Хоффенхайм сыграл вничью с Падерборном в рамках 27 тура чемпионата Германии. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Хоффенхайм - Падерборн:

Падерборн - Хоффенхайм 1:1
Голы: Србени, 9 - Сков, 4

Падерборн: Цингерле - Дрегер (Янс, 81), Хюнемайер, Шонлау, Коллинс - Василиадис (Ястрембски, 82), Гжасула, Антви-Аджей - Прегер (Сабири, 81), Србены (Золински, 76), Холтманн (Мамба, 65)

Хоффенхайм: Бауманн - Кадержабек, Бичакчич, Хюбнер, Пош - Руди (Гейгер, 76), Гриллич - Сков, Баумгартнер, Цубер (Даббур, 63) - Бебу (Байер, 76)

Предупреждения: Василиадис, Гжасула, Србени

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Теги: футбол, чемпионат Германии, Падерборн, Хоффенхайм, видео голов, обзор матча, Бундеслига
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