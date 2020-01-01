Фрайбург - Вердер 0:1 видео гола и обзор матча Бундеслиги
Бременцы добыли выездную победу.
Вердер минимально обыграл Фрайбург в рамках 27 тура чемпионата Германии. Единственный гол на счету Биттенкурта. Отметим, что на 89-й минуте поединка арбитр после просмотра VAR не засчитал гол хозяев поля.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Фрайбург - Вердер:
Фрайбург - Вердер 0:1
Гол: Биттенкурт, 19
Фрайбург: Шволов - Шмид, Гульде, Кох, Гюнтер - Шаллаи (Квон Чхан Хун, 82), Хаберер (Абраши, 72), Хефлер, Грифо - Хелер, Петерсен
Вердер: Павленка - Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль (Ланг, 82) - Фогт (Баргфреде, 35), Классен, Эггештайн - Биттенкурт (Бартельс, 64), Саргент (Осако, 64), Рашица (Зельке, 82)
Предупреждения: Фридль, Баргфреде
Удаление: Баргфреде, 88 (повторное предупреждение)
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