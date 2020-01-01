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Бавария обыграла Айнтрахт в невероятном матче

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Мюнхенцы забили пять голов в ворота соперника.
Бавария обыграла Айнтрахт
Бавария обыграла Айнтрахт
Getty Images

Мюнхенская Бавария уверенно победила франкфуртский Айнтрахт в рамках 27 тура чемпионата Германии.

Несмотря на то, что Хинтереггер отметился дублем в составе гостей, этого оказалось недостаточным для победы.

За мюнхенцев забивали Горецка, Мюллер, Левандовски и Дэвис. Еще одним результативным действием в пользу Баварии отметился тот же Хинтереггер, который на этот раз оформил автогол.

Бавария - Айнтрахт 5:2
Голы: Горецка, 17, Мюллер, 41, Левандовски, 46, Дэвис, 61, Хинтереггер, 74 (авт.) - Хинтереггер, 52, 55

Бавария: Нойер - Павар, Боатенг (Эрнандес, 73), Алаба, Дэвис - Киммих (Кюизанс, 86), Горецка - Коман (Зиркзее, 86), Мюллер, Перишич (Гнабри, 63) - Левандовски.

Айнтрахт: Трапп - Туре, Ильзанкер, Хинтереггер, Ндика (Чендлер, 46) - да Коста (Дурм, 76), Роде (Камада, 72), Фернандес, Костич - Гачинович (Соу, 71) - Силва (Дост, 76).

Предупреждение: Хинтереггер.

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Теги: футбол, Бавария, Айнтрахт, чемпионат Германии, Бундеслига
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