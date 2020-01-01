Боруссия М - Байер 1:3 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Хозяева уступили в домашнем поединке.

Боруссия М - Байер: видео голов и обзор матча Getty Images

Менхенгладбахская Боруссия проиграла Байеру в рамках 27 тура чемпионата Германии. Эта победа позволила команде из Леверкузена выйти на третье место в турнирной таблице Бундеслиги.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия М - Байер:

Боруссия М - Байер 1:3

Голы: Тюрам, 52 - Хаверц, 7, 58 (с пенальти), С. Бендер, 81

Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини - Нойхаус, Штробль (Бенеш, 76) - Хоффман, Эмболо (Штиндль, 12), Тюрам (Вендт, 78) - Плеа

Байер: Градецки - Вайзер, Тапсоба, Драгович (Баумгартлингер, 81), Синкгравен - Арангис, С. Бендер - Беллараби (Бейли, 66), Демирбай, Диаби - Хаверц

Предупреждения: Бенсебаини - Диаби