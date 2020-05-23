Бундеслига: Байер уступил Боруссии М, Вердер сильнее Фрайбурга

Вашему вниманию результаты 27 тура чемпионата Германии.

Сегодня, 23 мая, состоялись несколько матчей 27 тура чемпионата Германии.

Вашему вниманию результаты поединков:

Падерборн - Хоффенхайм 1:1

Голы: Србени, 9 - Сков, 4

Падерборн: Цингерле - Дрегер (Янс, 81), Хюнемайер, Шонлау, Коллинс - Василиадис (Ястрембски, 82), Гжасула, Антви-Аджей - Прегер (Сабири, 81), Србены (Золински, 76), Холтманн (Мамба, 65)

Хоффенхайм: Бауманн - Кадержабек, Бичакчич, Хюбнер, Пош - Руди (Гейгер, 76), Гриллич - Сков, Баумгартнер, Цубер (Даббур, 63) - Бебу (Байер, 76)

Предупреждения: Василиадис, Гжасула, Србени

Фрайбург - Вердер 0:1

Гол: Биттенкурт, 19

Фрайбург: Шволов - Шмид, Гульде, Кох, Гюнтер - Шаллаи (Квон Чхан Хун, 82), Хаберер (Абраши, 72), Хефлер, Грифо - Хелер, Петерсен

Вердер: Павленка - Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль (Ланг, 82) - Фогт (Баргфреде, 35), Классен, Эггештайн - Биттенкурт (Бартельс, 64), Саргент (Осако, 64), Рашица (Зельке, 82)

Предупреждения: Фридль, Баргфреде

Удаление: Баргфреде, 88 (повторное предупреждение)

Боруссия М - Байер 1:3

Голы: Тюрам, 52 - Хаверц, 7, 58 (с пенальти), С. Бендер, 81

Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини - Нойхаус, Штробль (Бенеш, 76) - Хоффман, Эмболо (Штиндль, 12), Тюрам (Вендт, 78) - Плеа

Байер: Градецки - Вайзер, Тапсоба, Драгович (Баумгартлингер, 81), Синкгравен - Арангис, С. Бендер - Беллараби (Бейли, 66), Демирбай, Диаби - Хаверц

Предупреждения: Бенсебаини - Диаби

Отметим, что Боруссия Д уверенно обыграла Вольфсбург.