Гетце покинет Боруссию Д

Немец не будет продолжать контракт со "шмелями".

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце покинет команду в качестве свободного агента. Об этом сообщил генеральный директор команды Михаэль Цорк.

“Нынешним летом Марио уйдет. Это решение стало результатом переговоров. Гетце - прекрасный парень, но мы не станем его удерживать, если он хочет уйти“, - цитирует функционера Sky Sport Deutschland.

Ранее сообщалось, что услугами немца интересуются Лацио, Рома и Милан.