Гетце покинет Боруссию Д
Немец не будет продолжать контракт со "шмелями".
Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце покинет команду в качестве свободного агента. Об этом сообщил генеральный директор команды Михаэль Цорк.
“Нынешним летом Марио уйдет. Это решение стало результатом переговоров. Гетце - прекрасный парень, но мы не станем его удерживать, если он хочет уйти“, - цитирует функционера Sky Sport Deutschland.
Ранее сообщалось, что услугами немца интересуются Лацио, Рома и Милан.
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