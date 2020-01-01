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Гетце покинет Боруссию Д

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Немец не будет продолжать контракт со "шмелями".
Марио Гетце
Марио Гетце
Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце покинет команду в качестве свободного агента. Об этом сообщил генеральный директор команды Михаэль Цорк.

“Нынешним летом Марио уйдет. Это решение стало результатом переговоров. Гетце - прекрасный парень, но мы не станем его удерживать, если он хочет уйти“, - цитирует функционера Sky Sport Deutschland.

Ранее сообщалось, что услугами немца интересуются Лацио, Рома и Милан.

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Теги: футбол, Марио Гетце, Боруссия Д, чемпионат Германии, Бундеслига
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