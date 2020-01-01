Нойер назвал главную цель Баварии на следующий сезон

Немецкий клуб мечтает оказаться в финале престижного турнира.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер назвал главную цель команды на следующий сезон.

“Я абсолютно уверен в нашей команде и в клубе в целом. Мы хотим показывать успешный футбол в ближайшие годы. Я рад играть за Баварию и быть ее капитаном. Мне хотелось бы продолжать делать это как минимум до 2023 года.

Одна из самых больших целей - сыграть в домашнем финале Лиги чемпионов-2021/22, как нам уже удалось в 2012 году. Для нас является мечтой сыграть там“, - приводит слова Нойера Goal.com со ссылкой на пресс-службу Баварии.

Напомним, что Нойер продлил контракт с Баварией. Вратарь уже успел дать первый комментарий по этому поводу.