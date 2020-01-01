Герта - Унион Берлин 4:0 видео голов и обзор матча Бундеслиги

"Бело-голубые" не оставили шансов гостям в дерби.

Герта - Унион Берлин: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 27-го тура чемпионата Германии Герта на домашнем стадионе Олимпиаштадион принимала Унион Берлин.

Счет в матче был открыт только во втором тайме. Автором забитого мяча стал Ибишевич. Спустя минуту хозяева уже имели преимущество в два мяча. На этот раз гол записал на себя Лукебакио.

На 61-й минуте матча “бело-голубые“ довели счет до разгромного благодаря забитому мячу Куньи. Финальную точку в матче поставил Боята, который поразил ворота гостей на 77-й минуте матча.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Герта - Унион Берлин:

Герта - Унион 4:0

Голы: Ибишевич, 51, Лукебакио, 52, Кунья, 61, Боята, 77.

Герта: Ярстайн - Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт - Груйич, Шельбред - Лукебакио (Дилросун, 76), Дарида, Кунья (Миттельштедт, 66) - Ибишевич (Пьонтек, 75).

Унион: Гикиевич - Хюбнер, Фридрих, Паренсен - Триммель, Премель, Андрих (Кроос, 72), Райхель (Рьерсон, 63) - Ингвартсен (Уджа, 57), Бюлтер (Малли, 63) - Андерссон (Польтер, 71).

Предупреждения: Лукебакио, Груйич – Паренсен.