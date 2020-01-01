Фавр: Надеемся, что Ройс вернется как можно скорее
Швейцарский специалист рассказал о состоянии здоровья своего подопечного.
Главный тренер дортмундской Боруссии прокомментировал информацию о том, что капитан команды Марко Ройс пропустит остаток сезона из-за травмы.
“Он еще не тренировался с командой. Мы надеемся, он вернется как можно скорее и еще поможет Боруссии в этом сезоне“, - приводит слова Фавра Goal.
Ранее сообщалось, что Марко Ройс тренируется в индивидуальном порядке.
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