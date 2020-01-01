Фавр: Надеемся, что Ройс вернется как можно скорее

Швейцарский специалист рассказал о состоянии здоровья своего подопечного.

Главный тренер дортмундской Боруссии прокомментировал информацию о том, что капитан команды Марко Ройс пропустит остаток сезона из-за травмы.

“Он еще не тренировался с командой. Мы надеемся, он вернется как можно скорее и еще поможет Боруссии в этом сезоне“, - приводит слова Фавра Goal.

Ранее сообщалось, что Марко Ройс тренируется в индивидуальном порядке.