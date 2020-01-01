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Фавр: Надеемся, что Ройс вернется как можно скорее

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Швейцарский специалист рассказал о состоянии здоровья своего подопечного.
Люсьен Фавр
Люсьен Фавр
Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии прокомментировал информацию о том, что капитан команды Марко Ройс пропустит остаток сезона из-за травмы.

“Он еще не тренировался с командой. Мы надеемся, он вернется как можно скорее и еще поможет Боруссии в этом сезоне“, - приводит слова Фавра Goal.

Ранее сообщалось, что Марко Ройс тренируется в индивидуальном порядке.

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Теги: футбол, Марко Ройс, Люсьен Фавр, Боруссия Д, чемпионат Германии, Бундеслига
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