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Джан - о будущем Санчо: Я не вижу смысла ставить МЮ выше Боруссии Д

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Футболист призвал своего одноклубника остаться в Германии.
Эмре Джан
Эмре Джан
Getty Images

Полузащитник Боруссии Д Эмре Джан высказался о будущем своего партнера по команде Джейдона Санчо, имя которого связывают с Манчестер Юнайтед.

“Я не вижу смысла ставить Манчестер Юнайтед выше дортмундской Боруссии. Ни со спортивной точки зрения, ни в плане привлекательности. 

Я бы сказал ему: “Оставайся в Дортмунде и давай всегда выступать за одну команду“, - цитирует Джана Daily Mail со ссылкой на Sport Bild.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д нашла замену Санчо.

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Теги: футбол, Эмре Джан, Боруссия Д, чемпионат Германии, Бундеслига, Джейдон Санчо
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