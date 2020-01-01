Джан - о будущем Санчо: Я не вижу смысла ставить МЮ выше Боруссии Д
Футболист призвал своего одноклубника остаться в Германии.
Полузащитник Боруссии Д Эмре Джан высказался о будущем своего партнера по команде Джейдона Санчо, имя которого связывают с Манчестер Юнайтед.
“Я не вижу смысла ставить Манчестер Юнайтед выше дортмундской Боруссии. Ни со спортивной точки зрения, ни в плане привлекательности.
Я бы сказал ему: “Оставайся в Дортмунде и давай всегда выступать за одну команду“, - цитирует Джана Daily Mail со ссылкой на Sport Bild.
Ранее сообщалось, что Боруссия Д нашла замену Санчо.
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