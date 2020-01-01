Нойер прокомментировал подписание нового контракта с Баварией

Немец останется в Мюнхене до 2023 года.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер высказался о продлении контракта с командой.

“В течение нескольких недель после объявления паузы я не хотел принимать решение, потому что не было понятно, когда и как возобновится Бундеслига и возобновится ли вообще. Мне было важно продолжить работать с нашим тренером вратарей Тони Тапаловичем.

Теперь все вопросы решены, и я смотрю в будущее с большим оптимизмом. Чувствую себя очень комфортно в Баварии, это мой дом. Этот клуб - один из лучших в Европе“, - цитирует футболиста пресс-служба баварцев.

Напомним, новое соглашение Нойера рассчитано до 2023 года.