Нойер продлил контракт с Баварией

Голкипер останется в команде до 2023 года.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер подписал новый контракт с Баварией до 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Отметим, что стороны долго не могли договориться о продолжении сотрудничества.

“Бавария очень счастлива, что Мануэль продлил контракт до июня 2023. Это лучший голкипер мира и наш капитан“, - отметил гендиректор немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге.

В этом сезоне Нойер сыграл в 38 матчах за Баварию во всех турнирах, где пропустил 38 мячей.