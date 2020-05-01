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Нойер продлил контракт с Баварией

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Голкипер останется в команде до 2023 года.
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер
Getty Images

Вратарь Баварии Мануэль Нойер подписал новый контракт с Баварией до 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Отметим, что стороны долго не могли договориться о продолжении сотрудничества.

“Бавария очень счастлива, что Мануэль продлил контракт до июня 2023. Это лучший голкипер мира и наш капитан“, - отметил гендиректор немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге.

В этом сезоне Нойер сыграл в 38 матчах за Баварию во всех турнирах, где пропустил 38 мячей.

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Теги: футбол, Мануэль Нойер, Бавария, чемпионат Германии, Бундеслига
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Источник: fcbayern.com

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