Немец тренируется в индивидуальном порядке.

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс может пропустить остаток сезона. Об этом сообщает Bulinews.

Отмечается, что повреждение, которое он получил еще три месяца назад, не дает ему полноценно восстановится. Сейчас он тренируется индивидуально.

Известно, что футболист пропустит матч Бундеслиги против Баварии, который состоится 26 мая.

В этом сезоне Ройс забил 12 голов и сделал 7 ассистов за “шмелей“.