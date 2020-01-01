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Ройс может пропустить остаток сезона

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Немец тренируется в индивидуальном порядке.
Марко Ройс
Марко Ройс
Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс может пропустить остаток сезона. Об этом сообщает Bulinews.

Отмечается, что повреждение, которое он получил еще три месяца назад, не дает ему полноценно восстановится. Сейчас он тренируется индивидуально.

Известно, что футболист пропустит матч Бундеслиги против Баварии, который состоится 26 мая.

В этом сезоне Ройс забил 12 голов и сделал 7 ассистов за “шмелей“.

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Теги: футбол, Марко Ройс, чемпионат Германии, Бундеслига
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