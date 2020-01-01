Празднования голов в возобновившейся Бундеслиге, на которые повлиял коронавирус

Футбол в Германии уже возобновился, однако праздновать забитый гол "как раньше" на данный момент нельзя.

Игроки Боруссии Д празднуют гол Getty Images

В минувший уик-энд в Германии возобновили футбольный сезон, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

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В первом туре после паузы команды порадовали болельщиков множеством голов, однако, из-за рекомендаций касательно контактов с другими людьми, праздновать голы как раньше нельзя.

Официальный YouTube-канал Бундеслиги собрал подборку моментов с празднованием футболистов в условиях, когда запрещены рукопожатия близкие контакты.

Ранее сообщалось, что бундеслига “взорвала“ телевизионные рейтинги в Германии.