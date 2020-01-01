Владелец Удинезе - о Бундеслиге: Хуже начать было невозможно, но они называют это успехом

Джампаоло Поццо считает, что поспешное возобновление турнира привело к многочисленным травмам футболистов.

Владелец итальянского клуба Удинезе Джампаоло Поццо прокомментировал возобновление чемпионата Германии.

"Хуже начать было просто невозможно, но они назвают это успехом. То, чего мы ждати с точки зрения травматичности, действительно происходит - восемь повреждений в шести первых матчах.

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Это доказывает, что нужно будет заплатить, если не подготовится тщательно к возобновлению турнира. И это только при одной игре в неделю.

А если придется увеличивать количество матчей до двух? Нам придется увеличить наш состав до 30 игроков, чтобы справиться с таким количеством травм", - приводит слова Поццо Football Italia со ссылкой на Radio Sportiva.

Ранее сообщалось, что Бундеслига "взорвала" телевизионные рейтинги в Германии.