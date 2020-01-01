Владелец Удинезе - о Бундеслиге: Хуже начать было невозможно, но они называют это успехом
Владелец итальянского клуба Удинезе Джампаоло Поццо прокомментировал возобновление чемпионата Германии.
"Хуже начать было просто невозможно, но они назвают это успехом. То, чего мы ждати с точки зрения травматичности, действительно происходит - восемь повреждений в шести первых матчах.
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Это доказывает, что нужно будет заплатить, если не подготовится тщательно к возобновлению турнира. И это только при одной игре в неделю.
А если придется увеличивать количество матчей до двух? Нам придется увеличить наш состав до 30 игроков, чтобы справиться с таким количеством травм", - приводит слова Поццо Football Italia со ссылкой на Radio Sportiva.
Ранее сообщалось, что Бундеслига "взорвала" телевизионные рейтинги в Германии.
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