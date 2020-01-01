Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вердер - Байер 1:4 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Комментариев: 0
Байер без проблем разобрался с Вердером в своем первом поединке после возвращения Бундеслиги.

Вердер - Байер: видео голов
Вердер - Байер: видео голов
Getty Images

В заключительном матче 26-го тура Бундеслиги Вердер принимал леверкузенский Байер.

Хозяева поля лишь раз смогли поразить ворота соперника, в то время как “фармацевты“ забили целых четыре гола.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вердер - Байер:

Вердер - Байер 1:4
Голы: Гебре Селассие, 30 - Хаверц, 28, 33, Вайзер, 61, Демирбай, 78

Вердер: Павленка - Велькович, Фогт (Осако, 85), Мойсандер - Гебре Селласие, М. Эггештайн, Баргфреде (Й. Эггештайн, 54), Фридль - Биттенкур (Сарджент, 71), Зельке (Вольтемаде, 71), Рашица (Бартельс, 85).

Байер: Градецки - Вайзер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен - Арангис (Паулиньо, 85), Демирбай - Вирц (Беллараби, 62), Амири (Баумгартлингер, 71), Диаби (Бэйли, 62) - Хаверц (Аларио, 85).

Предупреждения: Мойсандер, Фридль - С. Бендер.

Поделись:
Теги: Вердер, Байер, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, видео голов, обзор матча, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь