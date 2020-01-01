Вердер - Байер 1:4 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Байер без проблем разобрался с Вердером в своем первом поединке после возвращения Бундеслиги.

Вердер - Байер: видео голов Getty Images В заключительном матче 26-го тура Бундеслиги Вердер принимал леверкузенский Байер. Хозяева поля лишь раз смогли поразить ворота соперника, в то время как “фармацевты“ забили целых четыре гола. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вердер - Байер: Вердер - Байер 1:4

Голы: Гебре Селассие, 30 - Хаверц, 28, 33, Вайзер, 61, Демирбай, 78 Вердер: Павленка - Велькович, Фогт (Осако, 85), Мойсандер - Гебре Селласие, М. Эггештайн, Баргфреде (Й. Эггештайн, 54), Фридль - Биттенкур (Сарджент, 71), Зельке (Вольтемаде, 71), Рашица (Бартельс, 85). Байер: Градецки - Вайзер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен - Арангис (Паулиньо, 85), Демирбай - Вирц (Беллараби, 62), Амири (Баумгартлингер, 71), Диаби (Бэйли, 62) - Хаверц (Аларио, 85). Предупреждения: Мойсандер, Фридль - С. Бендер.

Горемыкина Екатерина