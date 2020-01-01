Стало известно, почему Холанд не перешел в Ювентус

Норвежец не имел бы игровой практики в туринском клубе.

Известный агент Мино Райола рассказал, почему его клиент Эрлинг Холанд не перешел в Ювентус.

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В январе туринский клуб был одним из многочисленных претендентов на норвежского форварда.

“Почему Холанд не перешел в Ювентус? Они бы отправили его в команду U-23“, - приводит слова Райолы Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Отметим, что Реал хочет приобрести Холанда, чтобы создать звездное трио в своем клубе.