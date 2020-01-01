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Бундеслига "взорвала" телевизионные рейтинги в Германии

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В субботу почти 6 миллионов немцев посмотрели национальный чемпионат.
Чемпионат Германии
Чемпионат Германии
Getty Images

Чемпионат Германии стал первым среди топ-футбольных лиг Европы, который возобновился после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса.

По информации издания Bild, за рестартом Бундеслиги в субботу, 16 мая, следили более шести миллионов зрителей.

Около 3,7 млн болельщиков Sky Germany (официального транслятора матчей лиги) смотрели чемпионат по специальной подписке. Еще 2,45 млн предпочли программу “Konferenz“ - прямую трансляцию пяти субботних поединков, которые можно было посмотреть на бесплатном канале Sky.

Отмечается, что эти показатели более чем вдвое превысили обычные cубботние рейтинги канала.

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Теги: футбол, чемпионат Германии, Бундеслига
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