Флик: В матче против Униона не удалось полноценно включить Левандовски в нашу игру

Немецкий специалист считает, что его подопечный может побить рекорд Герда Мюллера.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик оценил форму нападающего мюнхенцев Роберта Левандовски.

“Левандовски производит хорошее впечатление, я думаю, что он в прекрасной форме. Против Униона нам так и не удалось полноценно включить его в нашу игру, и мы должны сделать выводы.

Он снова забил в матче, суммарно забив уже 26 мячей. У него еще есть восемь игр, чтобы побить рекорд Герда Мюллера. Это будет нелегко, но у него есть мастерство. Если кто-то может сделать это, то это он“, - цитирует специалиста Goal.

Смотрите также видео голов и обзор матча Унион - Бавария.