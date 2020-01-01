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Флик: В матче против Униона не удалось полноценно включить Левандовски в нашу игру

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Немецкий специалист считает, что его подопечный может побить рекорд Герда Мюллера.
Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик
Getty Images

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик оценил форму нападающего мюнхенцев Роберта Левандовски.

“Левандовски производит хорошее впечатление, я думаю, что он в прекрасной форме. Против Униона нам так и не удалось полноценно включить его в нашу игру, и мы должны сделать выводы.

Он снова забил в матче, суммарно забив уже 26 мячей. У него еще есть восемь игр, чтобы побить рекорд Герда Мюллера. Это будет нелегко, но у него есть мастерство. Если кто-то может сделать это, то это он“, - цитирует специалиста Goal.

Смотрите также видео голов и обзор матча Унион - Бавария.

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Теги: футбол, чемпионат Германии, Бундеслига, Бавария, Ханс-Дитер Флик, Роберт Левандовски
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