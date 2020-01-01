Флик: В матче против Униона не удалось полноценно включить Левандовски в нашу игру
Немецкий специалист считает, что его подопечный может побить рекорд Герда Мюллера.
Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик оценил форму нападающего мюнхенцев Роберта Левандовски.
“Левандовски производит хорошее впечатление, я думаю, что он в прекрасной форме. Против Униона нам так и не удалось полноценно включить его в нашу игру, и мы должны сделать выводы.
Он снова забил в матче, суммарно забив уже 26 мячей. У него еще есть восемь игр, чтобы побить рекорд Герда Мюллера. Это будет нелегко, но у него есть мастерство. Если кто-то может сделать это, то это он“, - цитирует специалиста Goal.
Смотрите также видео голов и обзор матча Унион - Бавария.
Полная версия правил