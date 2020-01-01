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Унион - Бавария 0:2 видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Мюнхенцы добыли уверенную победу в Берлине.

Унион - Бавария: видео голов и обзор матча
Унион - Бавария: видео голов и обзор матча
Getty Images

Бавария обыграла Унион Берлин в рамках 26 тура чемпионата Германии.

Голы на счету Левандовски и Павара. На 18-й минуте поединка точный удар Мюллера не засчитали из-за положения “вне игры“

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Унион:

Унион - Бавария 0:2
Голы: Левандовски, 40 (с пенальти), Павар, 80

Унион: Гикевич - Хюбнер, Шлоттербек, Суботич - Триммель, Промель (Кроос, 85), Андрих (Гентер, 71), Ленц - Ингвартсен (Меес,81), Бюльтер (Райерсон, 85) - Уджа (Андерссон, 71)

Бавария: Нойер - Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис - Киммих, Алькантара - Мюллер (Кюизанс, 89), Горетцка (Коман, 71), Гнабри (Перишич, 85) - Левандовски

Предупреждения: Ленц, Шлоттербек - Дэвис

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Теги: футбол, чемпионат Германии, Бундеслига, Бавария, Унион, видео голов, обзор матча
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