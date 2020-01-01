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Нойер - о победе над Унионом: Мы делали все правильно с самого начала

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Немец рассказал о переговорах по поводу нового контракта с мюнхенцами.
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер
Getty Images

Голкипер Баварии Мануэль Нойер поделился деталями переговоров с мюнхенцами о новом контракте.

“На данный момент нам нечего объявлять. Конечно, я рад играть за Баварию, и в клубе довольны тем, что я вратарь и капитан команды. Обе стороны настроены оптимистично, но мы еще не договорились.

Немец также прокомментировал победу над Унионом (2:0).

“Мы делали все правильно с самого начала, хотя могли бы добиться лучшего результата. Мы рады, что доминировали по ходу встречи и взяли три очка“, - цитирует Нойера Sky Sport Germany. 

Ранее сообщалось, что Нойер может покинуть Баварию.

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Теги: футбол, Мануэль Нойер, Бавария, чемпионат Германии, Бугдеслига
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