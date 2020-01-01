Бавария без проблем обыграла Унион

Мюнхенцы добыли очередные три пункта.

Бавария в рамках 26 тура чемпионата Германии одержала победу над Унионом из Берлина.

На 40-й минуте матча отметился Левандовски, а под конец второй тайма удвоил преимущество мюнхенцев Павар.

Унион - Бавария 0:2

Голы: Левандовски, 40 (с пенальти), Павар, 80

Унион: Гикевич - Хюбнер, Шлоттербек, Суботич - Триммель, Промель (Кроос, 85), Андрих (Гентер, 71), Ленц - Ингвартсен (Меес,81), Бюльтер (Райерсон, 85) - Уджа (Андерссон, 71)

Бавария: Нойер - Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис - Киммих, Алькантара - Мюллер (Кюизанс, 89), Горетцка (Коман, 71), Гнабри (Перишич, 85) - Левандовски

Предупреждения: Ленц, Шлоттербек - Дэвис

На данный момент с 58 очками в активе Бавария возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги.