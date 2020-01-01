Кельн - Майнц 2:2 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Команды не смогли выявить победителя поединка.

Кельн - Майнц: видео голов и обзор матча Getty Images

Кельн и Майнц сыграли вничью в рамках 26 тура чемпионата Германии. Хозяева не смогли удержать преимущество в два гола, и потеряли два пункта.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кельн - Майнц:

Кельн - Майнц 2:2

Голы: Ут, 6, с пенальти, Кайнц, 53 - Авонийи, 61, Кунде, 72.

Кельн: Хорн - Шмитц, Борно, Ляйстнер, Каттербах - Скири, Гектор (Реджбечай, 76) - Кайнц (Шиндлер, 71), Ут, Тильманн (Дрекслер, 46) - Кордоба.

Майнц: Мюллер - Баку, Сент-Жюст, Ниаките, Кариколь - Фернандес (Салаи, 69), Кунде (Латца, 83) - Чжи Дон Вон (Авонийи, 56), Боэтиус (Баррейро, 83), Квайзон - Онисиво (Буркардт, 84).

Предупреждения: Кайнц, Гектор, Реджбечай, Скири - Чжи Дон Вон, Кариколь