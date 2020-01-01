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Кельн и Майнц разошлись миром

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"Красно-белые" не смогли одержать победу в домашнем поединке.
Кельн и Майнц сыграли вничью
Кельн и Майнц сыграли вничью
Getty Images

Кельн упустил победу над Майнцем в рамках 26 тура чемпионата Германии.

После двух голов в ворота соперника, хозяева немного расслабились и пропустили столько же, в итоге сыграв вничью.

Кельн - Майнц 2:2

Голы: Ут, 6, с пенальти, Кайнц, 53 - Авонийи, 61, Кунде, 72.

Кельн: Хорн - Шмитц, Борно, Ляйстнер, Каттербах - Скири, Гектор (Реджбечай, 76) - Кайнц (Шиндлер, 71), Ут, Тильманн (Дрекслер, 46) - Кордоба.

Майнц: Мюллер - Баку, Сент-Жюст, Ниаките, Кариколь - Фернандес (Салаи, 69), Кунде (Латца, 83) - Чжи Дон Вон (Авонийи, 56), Боэтиус (Баррейро, 83), Квайзон - Онисиво (Буркардт, 84).

Предупреждения: Кайнц, Гектор, Реджбечай, Скири - Чжи Дон Вон, Кариколь

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Теги: футбол, чемпионат Германии, Бундеслига, Кельн, Майнц
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