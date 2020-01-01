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Холанд: Cейчас я не нахожусь в оптимальной форме

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Норвежец не удивился забитому голу в матче с Шальке.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд прокомментировал победу над Шальке (4:0) в рамках 26 тура чемпионата Германии, где он отметился голом.

“Конечно, сейчас я не нахожусь в оптимальной форме. Я не играл в игры семь недель, так что, конечно, мне еще предстоит набирать обороты.

Но я знаю, что много работал в этот период, и я не удивлен тем, что мне удалось отличиться голом в важном поединке“, - приводит слова Холанда Goal.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Боруссия Д - Шальке.

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Теги: футбол, Эрлинг Холанд, Боруссия Д, Шальке, чемпионат Германии, Бундеслига
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