Айнтрахт - Боруссия М 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Германии
В первом туре чемпионата Германии после возвращения Айнтрахт на своем поле принимал Боруссию Менхенгладбах.
Гости сумели открыть счет уже на 36-й секунде поединка, а на 7-й минуте удвоили свое преимущество. Айнтрахт отыграл один мяч еще в первом тайме, но пенальти в ворота хозяев лишил их шансов на победу.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Айнтрахт - Боруссия М:
Айнтрахт - Боруссия М 1:3
Голы: Силва, 81 - Плеа, 1, Тюрам, 7, Бенсебаини, 72 (с пенальти)
Айнтрахт: Трапп - Туре, Абрахам (Хасебе, 74), Хинтереггер, НДика (Кор, 83) - Камада (Гачинович, 78), Соу (Силва, 46), Ильзанкер (Чендлер, 74), Роде, Костич - Дост
Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 78) - Штробль, Нойхаус (Бенеш, 90) - Тюрам (Херрманн, 66), Хофманн, Плеа (Янчке, 90) - Эмболо (Штиндль, 78)
Предупреждения: Костич, Ндика, Силва, Ильзанкер, Кор - Эльведи.
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