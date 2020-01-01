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Айнтрахт - Боруссия М 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

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Айнтрахт на своем поле потерпел поражение в матче 26-го тура чемпионата Германии.

Айнтрахт - Боруссия: видео голов
Айнтрахт - Боруссия: видео голов
Getty Images

В первом туре чемпионата Германии после возвращения Айнтрахт на своем поле принимал Боруссию Менхенгладбах.

Гости сумели открыть счет уже на 36-й секунде поединка, а на 7-й минуте удвоили свое преимущество. Айнтрахт отыграл один мяч еще в первом тайме, но пенальти в ворота хозяев лишил их шансов на победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Айнтрахт - Боруссия М:

Айнтрахт - Боруссия М 1:3
Голы: Силва, 81 - Плеа, 1, Тюрам, 7, Бенсебаини, 72 (с пенальти)

Айнтрахт: Трапп - Туре, Абрахам (Хасебе, 74), Хинтереггер, НДика (Кор, 83) - Камада (Гачинович, 78), Соу (Силва, 46), Ильзанкер (Чендлер, 74), Роде, Костич - Дост

Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 78) - Штробль, Нойхаус (Бенеш, 90) - Тюрам (Херрманн, 66), Хофманн, Плеа (Янчке, 90) - Эмболо (Штиндль, 78)

Предупреждения: Костич, Ндика, Силва, Ильзанкер, Кор - Эльведи.

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Теги: Айнтрахт, Боруссия М, Боруссия Менхенгладбах, чемпионат Германии по футболу, видео, Бундеслига, видео голов, обзор матча, футбол
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