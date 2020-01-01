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Аугсбург - Вольфсбург 1:2 видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Соперник Шахтера в Лиге Европы с победы стартовал в первом матче Бундеслиги после возвращения.

Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча
Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча
Getty Images

Бундеслига возобновила сезон после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В матче 26-го тура чемпионата встретились Аугсбург и Вольфсбург.

Победу одержал соперник Шахтера в Лиге Европы, забив решающий гол на 91-й минуте благодаря усилиям Даниэля Гинчека.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аугсбург - Вольфсбург:

Аугсбург - Вольфсбург 1:2
Голы: Едвай, 54 - Штеффен, 43, Гинчек, 90+1

Аугсбург: Люте - Фрамбергер, Едвай, Сухи (Удуохай, 65), Макс - Байер, Хедира - Рихтер (Саренрен-Базее, 88), Левен (Кордова, 87), Варгас (Яго, 79) - Нидерлехнер.

Вольфсбург: Кастельс - Мбабу, Брукс, Понграчич, Отавио (Руссильон, 87) - Шлагер, Арнольд - Жоао Виктор (Клаус, 75), Мехмеди, Брекало (Гинчек, 61) - Штеффен.

Предупреждения: Сухи - Отавио, Арнольд, Клаус.

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Теги: Аугсбург, Вольфсбург, видео голов, обзор матча, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол
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