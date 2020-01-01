Аугсбург - Вольфсбург 1:2 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Соперник Шахтера в Лиге Европы с победы стартовал в первом матче Бундеслиги после возвращения.

Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча Getty Images Бундеслига возобновила сезон после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В матче 26-го тура чемпионата встретились Аугсбург и Вольфсбург. Победу одержал соперник Шахтера в Лиге Европы, забив решающий гол на 91-й минуте благодаря усилиям Даниэля Гинчека. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аугсбург - Вольфсбург: Аугсбург - Вольфсбург 1:2

Голы: Едвай, 54 - Штеффен, 43, Гинчек, 90+1 Аугсбург: Люте - Фрамбергер, Едвай, Сухи (Удуохай, 65), Макс - Байер, Хедира - Рихтер (Саренрен-Базее, 88), Левен (Кордова, 87), Варгас (Яго, 79) - Нидерлехнер. Вольфсбург: Кастельс - Мбабу, Брукс, Понграчич, Отавио (Руссильон, 87) - Шлагер, Арнольд - Жоао Виктор (Клаус, 75), Мехмеди, Брекало (Гинчек, 61) - Штеффен. Предупреждения: Сухи - Отавио, Арнольд, Клаус.

Горемыкина Екатерина