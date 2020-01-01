Боруссия М вышла на третье место Бундеслиги благодаря победе над Айнтрахтом

Первый гол был забит на 32-й секунде.

Боруссия М вышла на третье место Getty Images

Сегодня, 16 мая, были проведены первые матчи чемпионата Германии после приостановки турниров из-за пандемии коронавируса.

В рамках 26-го тура Боруссия М на выезде обыграла Айнтрахт.

Счет в матче был открыт на 32-й секунде благодаря голу Алассана Плеа. На седьмой минуте гости имели преимущество в два гола. Отличился Маркус Тюрам.

Третий мяч в ворота хозяев был забит на 72-й минуте с пенальти. Окончательную точку в матче поставил Айнтрахт. На 81-й минуте поединка Андре Силва забил гол престижа.

Благодаря победе и потере очков Лейпцигом Боруссия вышла на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Айнтрахт - Боруссия М 1:3

Голы: Силва, 81 - Плеа, 1, Тюрам, 7, Бенсебаини, 72 (с пенальти)

Айнтрахт: Трапп - Туре, Абрахам (Хасебе, 74), Хинтереггер, НДика (Кор, 83) - Камада (Гачинович, 78), Соу (Силва, 46), Ильзанкер (Чендлер, 74), Роде, Костич - Дост

Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 78) - Штробль, Нойхаус (Бенеш, 90) - Тюрам (Херрманн, 66), Хофманн, Плеа (Янчке, 90) - Эмболо (Штиндль, 78)

Предупреждения: Костич, Ндика, Силва, Ильзанкер, Кор - Эльведи.

Вашему вниманию результаты игрового дня.