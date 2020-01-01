Лейпциг - Фрайбург 1:1 видео голов и обзор матча Бундеслиги
Сегодня, 16 мая, была возобновлена Бундеслига после двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса.
В рамках 26-го тура чемпионата Германии Лейпциг на домашней арене принимал Фрайбург.
Гости вышли вперед на 34-й минуте. Автором забитого гола стал Гульде. После перерыва “быки“ сумели отыграться. На 77-й минуте хозяева провели успешную атаку, которую завершил Поульсен.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча РБ Лейпциг - Фрайбург:
РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1
Голы: Поульсен, 77 - Гульде, 34
РБ Лейпциг: Гулачи - Мукиэле (Лукман, 46), Клостерманн, Хальстенберг - Лаймер - Адамс (Забитцер, 69), Кампль, Нкунку (Шик, 81), Анхелиньо - Вернер, Поульсен
Фрайбург: Шволов - Гульде, Линхарт, Хайнтц - Шмид (Шлоттербек, 90), Кох, Хёфлер, Гюнтер - Шаллаи (Хелер, 61), Грифо (Хаберер, 68) - Петерсен (Вальдшмидт, 68)
Предупреждение: Шаллаи
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