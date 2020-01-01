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Лейпциг - Фрайбург 1:1 видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Лейпциг - Фрайбург: видео голов и обзор матча
Лейпциг - Фрайбург: видео голов и обзор матча
Getty Images

Сегодня, 16 мая, была возобновлена Бундеслига после двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса.

В рамках 26-го тура чемпионата Германии Лейпциг на домашней арене принимал Фрайбург.

Гости вышли вперед на 34-й минуте. Автором забитого гола стал Гульде. После перерыва “быки“ сумели отыграться. На 77-й минуте хозяева провели успешную атаку, которую завершил Поульсен.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча РБ Лейпциг - Фрайбург:

РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1
Голы: Поульсен, 77 - Гульде, 34

РБ Лейпциг: Гулачи - Мукиэле (Лукман, 46), Клостерманн, Хальстенберг - Лаймер - Адамс (Забитцер, 69), Кампль, Нкунку (Шик, 81), Анхелиньо - Вернер, Поульсен

Фрайбург: Шволов - Гульде, Линхарт, Хайнтц - Шмид (Шлоттербек, 90), Кох, Хёфлер, Гюнтер - Шаллаи (Хелер, 61), Грифо (Хаберер, 68) - Петерсен (Вальдшмидт, 68)

Предупреждение: Шаллаи

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Теги: РБ Лейпциг, Фрайбург, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол, видео голов, обзор матча, видео
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