Хоффенхайм - Герта 0:3 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Гости разгромили хозяев.

Хоффенхайм - Герта: видео голов и обзор матча Getty Images

Сегодня, 16 мая, была возобновлена Бундеслига после двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса.

В рамках 26-го тура чемпионата Германии Хоффенхайм дома крупно уступил Герте.

В первом тайме команды показали боевую игру, но все изменилось во втором тайме. На 58-й минуте матча Герта вышла вперед благодаря автоголу футболиста хозяева.

“Бело-голубые“ увеличили преимущество спустя две минуты усилиями Ибишевича. Окончательную точку в матче поставил Кунья на 74-й минуте поединка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Хоффенхайм - Герта:

Хоффенхайм - Герта 0:3

Голы: Акпогума, 58 (автогол), Ибишевич, 60, Кунья, 74

Хоффенхайм: Бауманн - Пош, Акпогума, Хубнер - Кадерабек, Гриллитч, Руди (Гейгер, 66), Цубер (Бруун-Ларсен, 66) - Сков, Бебу (Байер, 46), Баумгартнер (Элмкиес, 90)

Герта: Ярштайн - Пекарик, Бойата, Торунарига, Платтнхардт - Груич, Шелбед (Аскасибар, 87) – Лукебакио (Нганкам, 79), Кунья (Майер, 78), Миттельштадт (Дилросун, 90) - Ибишевич (Пьонтек, 79)

Предупреждения: Баумгартнер, Гейгер - Пекарик, Бойата, Груич.