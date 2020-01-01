Боруссия Д - Шальке 4:0 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

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Боруссия Д - Шальке: видео голов и обзор матча Getty Images

Сегодня, 16 мая, была возобновлена Бундеслига после двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса.

В рамках 26-го тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд дома принимала Шальке.

Счет в матче был открыт в первом тайме благодаря голу Холанда. Под конец тайма Рафаэль Геррейро удвоил преимущество хозяев.

После перерыва “шмели“ также отметились двумя забитыми голами. Сначала Торган Азар на 48-й минуте, а уже на 63-й Геррейро оформил дубль.

Для Боруссии победа в Рурском дерби стала символичной: это первый выигрыш за последние пять лет над “горняками“ на домашнем стадионе и 800 победа в истории клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия Д - Шальке:

Боруссия Д - Шальке 4:0

Голы: Холанд, 28, Геррейру, 45, 63, Азар, 48

Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс, Аканжи - Хакими, Дауд (Гетце, 87), Дилейни (Балерди, 68), Геррейру (Шмельцер, 87) - Азар, Холанд, Брандт.

Шальке: Шуберт - Кенни (Беккер, 87), Тодибо (Матондо, 46), Настасич - Калиджиури (Калиджиури, 76), Сане, Маккенни, Ощипка - Арит, Раман (Бургшталлер, 46), Сердар (Шепф, 74).

Предупреждения: Дилейни, Пищек - Сане, Матондо.