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Боруссия Д впервые за пять лет одержала победу над Шальке на своем стадионе

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"Шмели" добыли 800 победу в своей истории.
Боруссия Дортмунд
Боруссия Дортмунд
Getty Images

Сегодня, 16 мая, были проведены первые матчи чемпионата Германии после приостановки турниров из-за пандемии коронавируса.

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В рамках 26-го тура Бундеслиги состоялось Рурское дерби - Боруссия Дортмунд принимала Шальке на домашнем стадионе. “Шмели“ уничтожили гостей со счетом 4:0.

Отметим, что до этого Боруссия не могла победить Шальке на домашней арене на протяжении пяти лет. Последний раз “шмели“ обыгрывали “горняков“ на Сигнал Идуна Парк 8-го ноября 2015 года со счетом 3:2.

Кроме того, это победа над Шальке стала 800-й для Боруссии Д в рамках чемпионата Германии.

Вашему вниманию результаты игрового дня Бундеслиги.

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Теги: Боруссия Дортмунд, Шальке 04, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол, рекорд
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