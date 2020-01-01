Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Боруссия Дортмунд уничтожила Шальке в первом матче после возвращения

Комментариев: 0
"Шмели" добыли крупную победу.
Футболисты Боруссии празднуют забитый гол
Футболисты Боруссии празднуют забитый гол
Getty Images

Сегодня, 16 мая, были проведены первые матчи чемпионата Германии после приостановки турниров из-за пандемии коронавируса. Поединок проходил при пустых трибунах.

В рамках 26-го тура чемпионата Германии Боруссия Д дома принимала Шальке.

Первый гол в матче был забит на 28-й минуте, когда Эрлинг Холанд открылся под прострел Торгана Азара. До перерыва “шмели“ удвоили перевес - Рафаэль Геррейро отметился голом.

После перерыва хозяевам еще дважды удалось поразить ворота гостей: Азар записал гол на свое имя на 48-й минуте, а на 63-й Геррейро оформил дубль.

Боруссия Д - Шальке 4:0
Голы: Холанд, 28, Геррейру, 45, 63, Азар, 48

Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс, Аканжи - Хакими, Дауд (Гетце, 87), Дилейни (Балерди, 68), Геррейру (Шмельцер, 87) - Азар, Холанд, Брандт.

Шальке: Шуберт - Кенни (Беккер, 87), Тодибо (Матондо, 46), Настасич - Калиджиури (Калиджиури, 76), Сане, Маккенни, Ощипка - Арит, Раман (Бургшталлер, 46), Сердар (Шепф, 74).

Предупреждения: Дилейни, Пищек - Сане, Матондо.

Поделись:
Теги: Боруссия Дортмунд, Шальке 04, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь