Боруссия Дортмунд уничтожила Шальке в первом матче после возвращения

"Шмели" добыли крупную победу.

Сегодня, 16 мая, были проведены первые матчи чемпионата Германии после приостановки турниров из-за пандемии коронавируса. Поединок проходил при пустых трибунах.

В рамках 26-го тура чемпионата Германии Боруссия Д дома принимала Шальке.

Первый гол в матче был забит на 28-й минуте, когда Эрлинг Холанд открылся под прострел Торгана Азара. До перерыва “шмели“ удвоили перевес - Рафаэль Геррейро отметился голом.

После перерыва хозяевам еще дважды удалось поразить ворота гостей: Азар записал гол на свое имя на 48-й минуте, а на 63-й Геррейро оформил дубль.

Боруссия Д - Шальке 4:0

Голы: Холанд, 28, Геррейру, 45, 63, Азар, 48

Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс, Аканжи - Хакими, Дауд (Гетце, 87), Дилейни (Балерди, 68), Геррейру (Шмельцер, 87) - Азар, Холанд, Брандт.



Шальке: Шуберт - Кенни (Беккер, 87), Тодибо (Матондо, 46), Настасич - Калиджиури (Калиджиури, 76), Сане, Маккенни, Ощипка - Арит, Раман (Бургшталлер, 46), Сердар (Шепф, 74).

Предупреждения: Дилейни, Пищек - Сане, Матондо.