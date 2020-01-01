Бундеслига: Герта разгромила Хоффенхайм, Лейпциг сыграл вничью с Фрайбургом

Были проведены первые матчи после карантина.

Сегодня, 16 мая, были проведены первые матчи чемпионата Германии после приостановки турниров из-за пандемии коронавируса.

В рамках 26-го тура Бундеслиги было сыграно ряд матчей:

Аугсбург - Вольфсбург 1:2

Голы: Едвай, 54 - Штеффен, 43, Гинчек, 90+

Аугсбург: Люте - Фрамбергер, Едвай, Сухи (Удуохай, 65), Макс - Байер, Хедира - Рихтер (Саренрен-Базее, 88), Левен (Кордова, 87), Варгас (Яго, 79) - Нидерлехнер.

Вольфсбург: Кастельс - Мбабу, Брукс, Понграчич, Отавио (Руссильон, 87) - Шлагер, Арнольд - Жоао Виктор (Клаус, 75), Мехмеди, Брекало (Гинчек, 61) - Штеффен

Предупреждения: Сухи - Отавио, Арнольд, Клаус

РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1

Голы: Поульсен, 77 - Гульде, 34

РБ Лейпциг: Гулачи - Мукиэле (Лукман, 46), Клостерманн, Хальстенберг - Лаймер - Адамс (Забитцер, 69), Кампль, Нкунку (Шик, 81), Анхелиньо - Вернер, Поульсен

Фрайбург: Шволов - Гульде, Линхарт, Хайнтц - Шмид (Шлоттербек, 90), Кох, Хёфлер, Гюнтер - Шаллаи (Хелер, 61), Грифо (Хаберер, 68) - Петерсен (Вальдшмидт, 68)

Предупреждение: Шаллаи

Фортуна - Падеборн 0:0

Фортуна: Кастенмайер - Циммерманн, Хоффманн, Айхан, Гиссельманн, Зуттнер (Хеннингс, 61) - Штегер, Бериша (Моралес, 71), Зоботтка (Бодзек, 72), Томми - Караман (Скжибски, 79).

Падерборн: Цингерле - Дрэгер, Хюнемайер, Шонлау, Коллинз - Гьясула (Риттер, 46), Антви-Аджей (Эванс, 88), Василиадис - Прегер (Сабири, 73), Србены (Золински, 73), Ястшембски (Хольтманн, 63).

Предупреждения: Айхан, Караман - Гьясула, Хюнемайер.

Хоффенхайм – Герта 0:3

Голы: Акпогума, 58 (автогол), Ибишевич, 60, Кунья, 74

Хоффенхайм: Бауманн - Пош, Акпогума, Хубнер - Кадерабек, Гриллитч, Руди (Гейгер, 66), Цубер (Бруун-Ларсен, 66) - Сков, Бебу (Байер, 46), Баумгартнер (Элмкиес, 90)

Герта: Ярштайн - Пекарик, Бойата, Торунарига, Платтнхардт - Груич, Шелбед (Аскасибар, 87) – Лукебакио (Нганкам, 79), Кунья (Майер, 78), Миттельштадт (Дилросун, 90) - Ибишевич (Пьонтек, 79)

Предупреждения: Баумгартнер, Гейгер - Пекарик, Бойата, Груич.