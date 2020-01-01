Холанд - автор первого забитого гола после возобновления Бундеслиги

Чемпионат Германии вернулся.

Сегодня, 16 мая, Бундеслига возобновила проведение матчей после двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса. На игровой день запланировано пять поединков.

Ключевым матчем 26-го тура чемпионата Германии является встреча Боруссии Дортмунд и Шальке.

На 28-й минуте матче был забит первый гол после возобновления чемпионата. Его автором стал Эрлинг Холанд, который в одно касание переправил мяч в ворота гостей после прострела от Торгана Азара.

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