Боруссия Д - Шальке: прогноз на матч чемпионата Германии

Дортмундская Боруссия примет Шальке в матче 26 тура Бундеслиги. Букмекеры уже определили фаворита предстоящего противостояния.

В субботу, 16 мая, возобновится чемпионат Германии, прерванный из-за пандемии коронавируса.

В рамках 26 тура Бундеслиги состоится рурское дерби между дортмундской Боруссией и гельзенкирхенским Шальке. Матч пройдет на стадионе Зигналь Идуна Парк в Дортмунде.

По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния являются “шмели“. Так, на победу Боруссии принимают ставки с коэффициентом 1.51, в то время как успех Шальке оценили в 6.30.

При этом эксперты считают, что хозяева победят хотя бы в одном тайме - на этот исход можно поставить с коэффициентом 1.28, а вот триумф "кобальтовых" в одной из половин поединка оценили в 3.05.

Матч Боруссия Д - Шальке состоится сегодня, 16 мая, в 16:30 по киевскому времени.