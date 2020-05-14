Ройс: Нужно понять, что футбол сейчас другой, иначе его не будет вообще

Клубы должны соблюдать правила безопасности.

Лидер дортмундской Боруссии Марко Ройс поделился мнением о возобновление чемпионата Германии.

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“Когда осознаешь, что важно принять новые правила, то это не составляет труда. Какая альтернатива существует у нас? Если мы не поймем, что футбол сейчас другой, тогда его не будет вообще.

Например, нам посоветовали нажимать кнопку локтем. Это не сложно, просто необычно. Если это уменьшает возможность заражения, то нужно следовать совету“, - цитирует Ройса El Pais.

Напомним, что Бундеслига представила календарь доигровки чемпионата Германии.