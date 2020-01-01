Левандовски назвал имена лучших "девяток" в мире

Поляк навал пятерку лучших центрфорвардов.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски назвал имена лучших центрфорвардов в мире.

"Это сложный вопрос. Если брать "девяток", то я бы назвал Бензема, Вернера, Суареса, Агуэро и Мбаппе", - приводит слова Левандовски Goal.com.

Также лидер Баварии высказался об игре форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.

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"У него огромный потенциал, и у него еще время для развития. Если он будет усердно работать, то сможет стать лучшим и достичь топ-уровня. Было бы здорово, если бы он подольше задержался в Бундеслиге, прежде чем идти дальше", - добавил Роберт.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски выставил футболку на аукцион, чтобы помочь польским больницам.