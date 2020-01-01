Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренера Аугсбурга отстранили от матча Бундеслиги из-за похода в магазин за кремом

Комментариев: 0
Специалист нарушил правила карантина и теперь не сможет присутствовать на первом матче чемпионата после возобновления сезона.
Хайко Херрлих
Хайко Херрлих
Getty Images

Тренер Аугсбурга Хайко Херрлих во время предматчевой пресс-конференции признался, что нарушил правила карантина и покинул отель, в котором расположилась команда.

"Я сделал ошибку, выйдя из отеля. Несмотря на то, что я следовал всем правилам гигиены, это не изменит моего поступка. В этой ситуации я не стал примером для подражания для своей команды и общества", - приводит слова тренера официальный сайт Аугсбурга.

Также специалист отметил, что из-за этого он не сможет быть вместе с командой во время субботнего матча Бундеслиги против Вольфсбурга.

Читай также: Ла Лига поздравила Бундеслигу со скорым возобновлением футбольного сезона

"Я должен быть последовательным и понести наказание за свою ошибку. Я не смогу проводить тренировку накануне матча, а также не буду присутствовать на самом поединке в субботу", - добавил Херрлих.

В ближайшие дни наставник пройдет тестирование, и когда он получит два отрицательных результата, его допустят к команде.

Стоит сказать, что по информации портала getfootballnewsgermany.com, 48-летний специалист покинул клубный отель, чтобы купить крем для рук и зубную пасту.

Напомним, Бундеслига - первая из топ-5 лиг, которая возвращается после паузы из-за пандемии коронавируса. В соответствии с календарем чемпионата, он завершится 27 июня.

Поделись:
Теги: Хайко Херрлих, Аугсбург, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, карантин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь