Тренера Аугсбурга отстранили от матча Бундеслиги из-за похода в магазин за кремом

Специалист нарушил правила карантина и теперь не сможет присутствовать на первом матче чемпионата после возобновления сезона.

Тренер Аугсбурга Хайко Херрлих во время предматчевой пресс-конференции признался, что нарушил правила карантина и покинул отель, в котором расположилась команда.

"Я сделал ошибку, выйдя из отеля. Несмотря на то, что я следовал всем правилам гигиены, это не изменит моего поступка. В этой ситуации я не стал примером для подражания для своей команды и общества", - приводит слова тренера официальный сайт Аугсбурга.

Также специалист отметил, что из-за этого он не сможет быть вместе с командой во время субботнего матча Бундеслиги против Вольфсбурга.

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"Я должен быть последовательным и понести наказание за свою ошибку. Я не смогу проводить тренировку накануне матча, а также не буду присутствовать на самом поединке в субботу", - добавил Херрлих.

В ближайшие дни наставник пройдет тестирование, и когда он получит два отрицательных результата, его допустят к команде.

Стоит сказать, что по информации портала getfootballnewsgermany.com, 48-летний специалист покинул клубный отель, чтобы купить крем для рук и зубную пасту.

Напомним, Бундеслига - первая из топ-5 лиг, которая возвращается после паузы из-за пандемии коронавируса. В соответствии с календарем чемпионата, он завершится 27 июня.