Бавария объявила о партнерстве с TikTok

Мюнхенский клуб хочет еще сильнее сблизиться с болельщиками.

Бавария объявила о сотрудничестве с китайским сервисом Douyin, который известен во всем мире как TikTok.

"Мы рады этому партнерству с Douyin, потому что это компания, которая предлагает прекрасную возможность в нашем цифровом мире сделать Баварию доступной и оживленной.

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Особенно в период, когда доминирует Covid-19, очень важно иметь возможность общаться через цифровые платформы. Эта тенденция не исчезнет и после пандемии", - приводит слова члена правления Баварии Йорга Ваккера пресс-служба клуба.

Отметим, что Бавария завела аккаунт в TikTok в июле 2018 года и с тех пор собрала там около 800 тысяч подписчиков. Кроме того, мюнхенцы стали первым футбольным клубом, который ведет еженедельную прямую трансляцию в этой соцсети.

Ранее сообщалось, что Бундеслига представила календарь оставшейся части сезона, который был приостановлен из-за коронавируса.