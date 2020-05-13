Бавария предложила 50 миллионов фунтов за вингера Манчестер Сити

Немецкий клуб желает подписать игрока.

Руководство Баварии продолжает вести активные действия по подписанию вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

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По информации The Telegraph, немецкий клуб отправил официальное предложение “горожанам“. “Мюнхенцы“ готовы выложить за Сане около 50 миллионов фунтов.

Отметим, что Бавария намеревалась сбить цену на игрока в нынешней экономической ситуации во время пандемии коронавируса. Но теперь же готова заплатить всю сумму, чтобы убедить Манчестер Сити отпустить игрока.

Ранее сообщалось, что Сане согласовал контракт с Баварией.