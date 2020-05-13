Бавария предложила 50 миллионов фунтов за вингера Манчестер Сити
Немецкий клуб желает подписать игрока.
Руководство Баварии продолжает вести активные действия по подписанию вингера Манчестер Сити Лероя Сане.
Читай также: Тренер Баварии полчаса общался с игроком Манчестер Сити о трансфере
По информации The Telegraph, немецкий клуб отправил официальное предложение “горожанам“. “Мюнхенцы“ готовы выложить за Сане около 50 миллионов фунтов.
Отметим, что Бавария намеревалась сбить цену на игрока в нынешней экономической ситуации во время пандемии коронавируса. Но теперь же готова заплатить всю сумму, чтобы убедить Манчестер Сити отпустить игрока.
Ранее сообщалось, что Сане согласовал контракт с Баварией.
Полная версия правил