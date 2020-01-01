Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Левандовски: Сане помог бы Баварии, он отличный игрок

Комментариев: 0
Польский футболист прокомментировал возможный трансфер мюнхенцев.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Нападающий Баварии Роберт Левандовски высказался о возможном переходе в стан мюнхенцев вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

“Об этом есть много слухов. Я могу только сказать, что Лерой - отличный игрок, прекрасно оснащенный, который очень хорошо ладит с одноклубниками.

Сане показал себя не только в АПЛ или Лиге чемпионов. Мы видели, на что он способен, в Шальке. Он помог бы Баварии найти новые решения в нашей игре“, - цитирует поляка Spox.

Ранее сообщалось, что Лерой Сане согласовал контакт с Баварией.

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Германии, Бундеслига, Роберт Левандовски, Лерой Сане, Бавария
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь