Левандовски: Сане помог бы Баварии, он отличный игрок

Польский футболист прокомментировал возможный трансфер мюнхенцев.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски высказался о возможном переходе в стан мюнхенцев вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

“Об этом есть много слухов. Я могу только сказать, что Лерой - отличный игрок, прекрасно оснащенный, который очень хорошо ладит с одноклубниками.

Сане показал себя не только в АПЛ или Лиге чемпионов. Мы видели, на что он способен, в Шальке. Он помог бы Баварии найти новые решения в нашей игре“, - цитирует поляка Spox.

Ранее сообщалось, что Лерой Сане согласовал контакт с Баварией.