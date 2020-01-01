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Бундеслига представила календарь доигровки чемпионата Германии

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Чемпионат должен завершиться 27 июня.
Стал известен календарь оставшихся туров
Стал известен календарь оставшихся туров
www.dfl.de

Руководство Бундеслиги официально сообщило о том, что 16 мая возобновится чемпионат Германии.

На сайте организации был представлен полный календарь оставшихся туров. Кроме того, не сыгранный поединок 25-го тура между Вердером и Айнтрахтом состоится 2 или 3 июня, между 29-м и 30-м турами. Ожидается, что чемпионат Германии завершится 27 июня.

Календарь проведения 26-34 туров, а также оставшегося матча 25 тура:

26 тур: 16 мая, суббота - 18 мая, понедельник
27 тур: 22 мая, пятница - 24 мая, суббота
28 тур: 26 мая, вторник - 27 мая, среда
29 тур: 29 мая, пятница - 1 июня, понедельник
Матч 25 тура Вердер - Айнтрахт Ф: 2 июня, вторник/3 июня, среда
30 тур: 5 июня, пятница - 8 июня, понедельник
31 тур: 12 июня, пятница - 14 июня, воскресенье
32 тур: 16 июня, вторник - 17 июня, среда
33 тур: все матчи состояться 20 июня, в субботу, в 16:30
34 тур: все матчи состояться 27 июня, в субботу, в 16:30

Отметим, что Ла Лига поздравила Бундеслигу со скорым возобновлением футбольного сезона.

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Теги: чемпионат Германии, Бундеслига, футбол, календарь
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