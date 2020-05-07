Клозе войдет в тренерский штаб Баварии

Легендарный футболист станет ассистентом Ханса-Дитера Флика.

Бывший нападающий Баварии и сборной Германии Мирослав Клозе станет новым ассистентом главного тренера команды Ханса-Дитера Флика с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

ℹ️ Miroslav #Klose to become a first-team assistant coach to Hansi #Flick - Danny Röhl extends ✍️



📰 https://t.co/OOUNbld0ed#MiaSanMia — FC Bayern English (@FCBayernEN) May 7, 2020

Отмечается, что соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2021 года.

Напомним, на данный момент Мирослав Клозе является тренером Баварии U-17.