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Клозе войдет в тренерский штаб Баварии

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Легендарный футболист станет ассистентом Ханса-Дитера Флика.
Мирослав Клозе
Мирослав Клозе
Getty Images

Бывший нападающий Баварии и сборной Германии Мирослав Клозе станет новым ассистентом главного тренера команды Ханса-Дитера Флика с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Отмечается, что соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2021 года. 

Напомним, на данный момент Мирослав Клозе является тренером Баварии U-17.

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Теги: футбол, Бавария, Мирослав Клозе, чемпионат Германии
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