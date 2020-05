Клозе войдет в тренерский штаб Баварии

Бывший нападающий Баварии и сборной Германии Мирослав Клозе станет новым ассистентом главного тренера команды Ханса-Дитера Флика с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

ℹ️ Miroslav #Klose to become a first-team assistant coach to Hansi #Flick - Danny Röhl extends ✍️



